İBB Meclisinde LGBT kavgası. Birbirlerine girdiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinin ekim ayı oturmalarının son toplantısı Saraçhane’deki başkanlık yerleşkesinde meclis 1.başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında yapıldı.

Gündem dışı söz alan AKP’li Meclis Üyesi Şeyma Aktaa’nın gerçekleştirdiği konuşma mecliste kavgaya neden oldu.

“KREŞLERİN BAŞINA LGBT’Lİ BİREY GETİRİLDİ”

Aktaa, “Çocuklar ve gençlerimiz küresel bir LGBT saldırı altında. CHP, kamu kaynaklarını kullanarak devlet eliyle bu saldırıyı yapıyor. Yayınlanan kitaplar, metro ve metrobüste dönen reklamlar, kreşlerdeki müfredatlarda görülüyor. Beyoğlu Belediyesi’nde okul öncesi eğitim verilen kreşlerinin başında LGBT’li birey getirildi. Aileler tepkili. Çocuklar, İBB’nin ve CHP’li belediyelerin kreşlerinde ve kamplarında LGBT’li aktivistlere emanet edilmiş” ifadelerini kullandı. Oturumu yöneten Aslan kastını aşan ifadeleri sebebiyle Aktaa’yı uyardı.

Gazeteci Nagihan Yılkın, İBB meclisindeki kavgadan görüntüleri sosyal medyada hesabından yayınladı.

“YÖNETİCİLERİNİZ LGBT AKTİVİSTİ”

Uyarılara rağmen sözlerine devam eden Aktaa “Her LGBT dayatması sonrası vatandaşın tepkisi üzerine pozisyonunuzu değiştiriyorsunuz ama hiç vazgeçmiyorsunuz. LGBT uygulamaları maksatlı bir plan. Yöneticileriniz LGBT aktivisti. Onları bu çalışmaları yapsın diye yönetici yapıyorsunuz. Cinselliği sapkınlığı sergileyip sanat diye savunamazsınız. Tarafı olduğunuz küresel LGBT lobisinin karşısında olmak benim insanlık görevim ve dinimin bana emridir” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney söz isteyerek belediyede işe alımların güvenlik soruşturması sonucuna göre yapıldığını ifade ederek, “Birinin özel hayatına, cinsel tercihine değil valilikten gelen işe alım belgesine bakarız” ifadelerini kullandı.

"CEMAAT YURTLARINDAKİ TECAVÜZ"

AKP Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul da “Kimsenin cinsel kimliği ile sorunumuz yok. Kimseyi de ilgilendirmez. LGBT’li bireylerin özellikle çocuklarımızla ilgili kreşlerde görev almasını doğru buluyor musunuz? Bireylerin tercihine saygı duyuyoruz ama küresel bir operasyon olarak belediyeler aracılığı ile dayatılmasına karşıyız” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar da “Şeyma hanım ne zaman kürsüye çıksa aynı şeyleri duyuyoruz. Baştan sona yalan ve iftira doluydu konuşması. Bu ülkenin çocukları ve kadınları korumak istiyorsanız Allah bu ülkeyi AK Parti zihniyetinden korusun” dedi. Okul da “Allah 70 yıldır bu ülkeyi CHP zihniyetinden koruyor inşallah bundan sonra da korur” karşılığını verdi. Sakalar “Toplumun sadece sorunu LGBT değil. Cemaat yurtlarında tacize tecavüze uğrayan çocuklar için ne kadar ses çıkarttınız? Gencecik kızlarımızı öldüren psikopatlar ortada dolaşırken, kadın cinayetleri işlenirken neredeydiniz? Çocuğu ve kadını korumak istiyorsanız cemaat yurtlarındaki tecavüzlerden koruyacaksınız” deyince AKP grubundan tepkiler yükseldi. Meclis üyelerinin sözlü kavgası büyüdü. Meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyünce oturuma ara verildi. 15 dakikalık aranın ardından oturum tekrar başladı. Konuyla ilgili tekrar söz alan Okul “Bireysel olayların, Türk toplumuna mal olmuş dernek ve vakıflara mal edilmesini kınıyoruz” ifadelerini kullandı