İBB Meclisi'nin 'olağanüstü toplantısı' iptal edildi!

İstanbul Valiliği’nin çarşamba günü mecliste başkan vekili seçimi yapılacağını açıklamasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi yarınki olağanüstü toplantısı iptal edildi.

İstanbul Valiliği tarafından gerçekleştirilen açıklama şu şekilde,

YARINKİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI İPTAL EDİLDİ

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’da,

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür."