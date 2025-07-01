İBB operasyonu İzmir'e sıçradı! CHP'nin eski büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB operasyonu İzmir'e sıçradı! CHP'nin eski büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı...

CHP'nin eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şafak operasyonuyla gözaltına alındığı açıklandı. Ayrıca CHP İzmir İl Başkanı Şenol Alanoğlu'da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

İBB'ye yapılan 'yolsuzluk' operasyonunun ardından gelen dalgalara yeni bir operasyon daha eklendi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yönelik "yolsuzluk" ve "usülsüzlük" iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yönelik "yolsuzluk" ve "usülsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde şafak baskınıyla operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'da yer alıyor.

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