İBB operasyonu İzmir'e sıçradı! CHP'nin eski büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı...

İBB'ye yapılan 'yolsuzluk' operasyonunun ardından gelen dalgalara yeni bir operasyon daha eklendi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yönelik "yolsuzluk" ve "usülsüzlük" iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yönelik "yolsuzluk" ve "usülsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde şafak baskınıyla operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'da yer alıyor.

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