İBB operasyonuna İmamoğlu'ndan tokat gibi cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sabah saatlerinde İBB'ye yapılan 4. dalga operasyona ilişkin avukatları aracılığıyla X hesabından sert bir cevapta bulundu. İmamoğlu, "8 ay önce soruşturma başlatmışsın, 70 günde yüzlerce insanı cezaevine atmışsın, şimdi baskıyla ifade alıyorsun. İşte bu acziyettir. İşte bu delil ve kanıtsızılığın itirafıdır. Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin. Sabah baskınlarıyla uyanan çocukların, endişeli anne babaların ahına yenileceksin. Sandıktan sana hayalini bile kuramayacağın, tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak." dedi.

"TARİHE GEÇECEK GÜÇLÜ BİR TOKAT ÇIKACAK"

İmamoğlu, paylaşımında şu cümlelerde bulundu:

“Zulüm ile âbâd olanın âkıbeti berbat olur.” İktidar ya da muhalefet, kime oy vermiş olursa olsun kimseyi inandıramadın. Bomboş dosyanı doldurmak için aklınca her fırsatta dalga dalga yeni operasyonlar yapıyorsun. Tehditle, korku salarak ve şantaj yaparak soruşturmanı güçlendirmeye çalışıyorsun. Ciddiyetsizlik, tutarsızlık, uydurma… ne ararsan sende var. 8 ay önce soruşturma başlatmışsın, 70 günde yüzlerce insanı cezaevine atmışsın, şimdi baskıyla ifade alıyorsun. İşte bu acziyettir. İşte bu delil ve kanıtsızılığın itirafıdır. Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin. Sabah baskınlarıyla uyanan çocukların, endişeli anne babaların ahına yenileceksin. Sandıktan sana hayalini bile kuramayacağın, tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak."

“Zulüm ile âbâd olanın âkıbeti berbat olur.”



İktidar ya da muhalefet, kime oy vermiş olursa olsun kimseyi inandıramadın.



Bomboş dosyanı doldurmak için aklınca her fırsatta dalga dalga yeni operasyonlar yapıyorsun. Tehditle, korku salarak ve şantaj yaparak soruşturmanı… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 23, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonların ardı arkası kesilmiyor. İBB'ye 5. dalga operasyon sabah saatlerinde gerçekleşti. Yolsuzluk soruşturmasında, KİPTAŞ, İSTAÇ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 44'ü yakalandı.