İBB soruşturmasında bir flaş karar daha!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklu ve şüphelilerin yargılanması devam ediyor.
Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen yolsuzluk çetesi gerekçe gösterilerek çok sayıda CHP'li belediye başkanı ve yönetici tutuklandı.
BİR TAHLİYE KARARI DAHA
Soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tahliye edildi.
4 Haziran'da tutuklanan Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi.
Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a mama takviyesine başlandı