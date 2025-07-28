Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a mama takviyesine başlandı

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu kötüleşiyor. Kilo kaybı yaşayan Çalık’a, beslenme desteği amacıyla mama takviyesi yapılmaya başlandı. Çalık 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunuyor.

CHP üyesi Çağla Biçer’in kamuoyuna yaptığı açıklamada, geçtiğimiz cuma günü ikinci kez biyopsi işlemi uygulanan Çalık’ın bu işlem sonrası şiddetli ağrılar yaşadığı belirtildi. Üç gündür yoğun ağrı şikâyeti çeken Başkan Çalık’a ultrasonik değerlendirme yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

HEMATOLOJİ SERVİSİNE ALINMIŞTI

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık en son durumunun kötüleşmesi üzerine tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde mahkum odasından alınarak ziyaret hematoloji odasına alınmıştı.