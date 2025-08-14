İBB soruşturmasında çok sayıda tutuklama talebi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyes'ine yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Özel'in iddiaları sonrası soruşturma başlatıldı

Bu kapsamda jandarma ekiplerince 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.