Özel'in iddiaları sonrası soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün merakla beklenen açıklamasında İBB’ye yönelik operasyonlar ve ‘İBB Borsası’ hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. Özel, AKP’li avukat Mücahit Birinci’nin soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Kapki ile görüşerek, "İftira at tahliye ol" dediği ve 2 milyon dolar istediğini söyledi.

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

“Bu ak toroslar çetesinin irtibatta olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Kapki dediğiniz kişi, İBB, AKP'deyken de çok iş yapan, çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan büyük bir şirketin sahiplerinden biridir. Defalarca itirafçılığa zorlanmış, etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş ama kendisinden istenilen beyanlar vermediği için içeride tutulan biridir. AK Parti'de çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Bu giden arkadaş, Murat Kapki ile konuşur ve 31 Temmuz 2025 günü Murat Kapki'ye 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin. Olmayan bir buluşmayı olmuş gibi söylemesini, çeşitli kişilerin isimlerini geçirmesini isteyip, "baktın CHP iyiye gidiyor, o gün mahkemeye dersin ki 'ben bunu kendimi kurtarmak için söyledim' der kendini kurtarırsın" diyor.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özgür Özel’in canlı yayındaki açıklamaları sonrası yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel kürsüden inmeden harekete geçti. Yapılan açıklamada ortaya çıkan iddialar hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır .

Kamuoyuna duyurulur.”