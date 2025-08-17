İBB soruşturmasında ortalığı birbirine katacak iddia!

Sabah gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in avukatıyla cezaevinde gerçekleştirdiği görüşmede, Selahattin Yılmaz'a "Aziz İhsan Aktaş'ı sustursun" talimatı ilettiğini iddia etti.

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, daha önce organize suç dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı ile beraber MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretiyle bilinen Selahattin Yılmaz'ın da aralarında olduğu 13 kişi “silahlı suç örgütüne üye olmak” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Sabah gazetesinin soruşturma dosyasına dayandırdığı haberinde, İBB soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in avukatıyla cezaevinde yaptığı görüşmede, Selahattin Yılmaz'a "Aziz İhsan Aktaş'ı sustursun" talimatı verdiği iddia edildi. Cuma günü gerçekleştirilen operasyon bu iddiaya dayandığı iddia ediliyor.

Söz konusu haberdeki iddiaya göre, Fatih Keleş'in avukatı, Selahattin Yılmaz'ın avukatı Cem Duman ile bir araya gelerek verilen talimatı iletti. Bunun üzerine Cem Duman, Selahattin Yılmaz ile toplantı yaparak Keleş'in avukatı üzerinden gönderdiği notu bildirdi.

Sabah gazetesi Aktaş’ın güvenlik önlemlerinin artırıldığını, kendisine koruma verilerek adresinin değiştirildiğini aktardı. Haberde, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmayla iki hafta boyunca Selahattin Yılmaz'ın yakın takibe alınmasının ardından gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan Yılmaz ve beraberindekilerin sorgusunda söz konusu “suikast” iddiasının sorulduğu ifade edildi.

"Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltındaki Avukat Cem Duman, altın varaklı odası ve arkasındaki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğraflarıyla yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.