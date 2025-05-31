İBB soruşturmasında tutuklanan isim hastaneye kaldırıldı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB soruşturmasında tutuklanan isim hastaneye kaldırıldı!

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan daha sonra hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa hastaneye kaldırıldı. Başa'nın son birkaç gündür göğüs ağrıları olduğu belirtildi.

İBB operasyonlarının ikinci dalgasında gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın sağlık durumu olumsuz etkilendi.

Başa 26 Nisan tarihinde gözaltına alındıktan sonra 4 gün gözaltında kalmış ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Başa gözaltından çıkınca kalbi olumsuz etkilendiği için hastaneye kaldırılmış ve kalp ameliyatı olacağı duyurulmuştu.

Ev hapsinde bulunan Başa’nın sağlık durumu bir kez daha kötüye gitti. Artan göğüs ağrıları sebebiyle Başa sabah saatlerinde bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Başa’nın kalbinde 2 damara müdahale edildiği belirtildi. Başa hâlâ hastanede müşahede altında tutuluyor.

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