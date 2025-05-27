İBB soruşturmasında yeni tutuklamalar! İsimler belli oldu

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan aralarında Kiptaş Genel Müdürü Kurt'un da yer aldığı 7 kişi tutuklandı.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un da arasında bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki diğer sorgular devam ediyor.
Hakkında tutuklama kararı çıkan isimler:
Ali Kurt
Altan Gözcü
Bülent Yılmaz
Murat Erenler
Nezahat Kurt
Ogün Soytekin
Serpil Altıntaş