İBB soruşturmasında yeni tutuklamalar! İsimler belli oldu

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İBB soruşturmasında yeni tutuklamalar! İsimler belli oldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 7 kişi tutuklandı.

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan aralarında Kiptaş Genel Müdürü Kurt'un da yer aldığı 7 kişi tutuklandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un da arasında bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki diğer sorgular devam ediyor.

Hakkında tutuklama kararı çıkan isimler:

Ali Kurt
Altan Gözcü
Bülent Yılmaz
Murat Erenler
Nezahat Kurt
Ogün Soytekin
Serpil Altıntaş

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