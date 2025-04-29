İBB soruşturmasının 2. dalga operasyonunda flaş gelişme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2. dalga operasyonda gözaltına alınan 52 kişinin ifade işlemleri tamamlandı. İfade işlemleri sonrasında 52 kişi adliyeye sevk edildi.
52 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevdet Kaya aralarında bulunduğu 52 kişi gözaltına alınmıştı.
SUÇLAMALARI NE?
Gerekçe olarak; İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamı belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
2. dalga operasyonda gözaltına alınan 52 kişinin ifade işlemleri tamamlandı. İfade işlemleri sonrasında 52 kişi adliyeye sevk edildi.