İBB tutukluları hakkında flaş gelişme! Silivri'de sessiz operasyon

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın İBB soruşturması kapsamında tutuklanan bazı isimlerin Çorlu, Tekirdağ ve Kocaeli'ndeki cezaevlerine taşındıklarını duyurdu. Cezaevi değişikliklerinin ise ailelere ve avukatlara haber verilmeden yapıldığı iddia edildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin, Tuncay Yılmaz, Fatif Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın'ın Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nden alınarak çevre illere nakledildiğini açıkladı.

Günaydın sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu

"İBB soruşturmasında tutuklananlardan Murat Ongun ve Hüseyin Köksal ÇORLU, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz TEKİRDAĞ, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın KOCAELİ cezaevine naklediliyorlar." ifadelerini kullandı.