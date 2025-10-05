İBB ve İstanbul Vakfı harekete geçti! Sahipsiz kalmayacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Vakfı, kentteki sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için dayanışma kampanyası başlattı. “Sahipsiz Hayvanlara Destek Kampanyası” adıyla yürütülecek proje, İstanbul halkının duyarlılığı ve desteğiyle hayat bulacak. Kampanya kapsamında; barınma, beslenme, tedavi ve sahiplendirme süreçleri için toplumsal seferberlik çağrısı yapıldı.

“İBB’nin güçlü altyapısı sahipsiz canlar için çalışıyor”

İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün mevcut altyapısı, sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir hizmet ağı sunuyor. 85’i veteriner hekim olmak üzere 430 personel, 5 hayvan bakımevi, 4 doğal yaşam alanı, 1 aşılama ve tedavi ünitesi, 1 Motovet, 1 çiftlik hayvanı nakil aracı, 2 Vetbüs ve 30 hayvan nakil aracı ile hizmet veriliyor. Bu altyapı, hem sokakta yaşayan hem de bakımevlerinde misafir edilen hayvanların barınma, sağlık ve bakım süreçlerinin sürdürülebilir biçimde yürütülmesini sağlıyor.

“Kampanyanın amacı: Sağlıklı ve güvenli yaşam alanları”

Kampanyadan elde edilecek bağışlar, öncelikle sahipsiz hayvanların barındırıldığı merkezlerin iyileştirilmesi için kullanılacak. Bakımevleri ve doğal yaşam alanlarında, beslenme, barınma ve sosyal ihtiyaçların eksiksiz karşılanması, alanların bakım kalitesinin artırılması, hayvanların sahiplendirilene kadar güvenli, hijyenik ve konforlu koşullarda yaşaması sağlanacak. Ayrıca, İBB’nin mevcut sahiplendirme projeleri geliştirilecek ve vatandaşların sürece daha hızlı katılımı için yeni sistemler kurulacak.

“Sağlık ve sahiplendirme hizmetleri güçleniyor”

Kampanya kapsamında, mama desteği, aşılama, parazit mücadelesi ve tedavi hizmetleri kesintisiz sürecek. Kısırlaştırma çalışmaları ve dijital kimliklendirme sistemiyle sahipsiz hayvanların kontrolsüz çoğalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kampanyanın bir diğer hedefi de toplumsal farkındalığın artırılması. Bu kapsamda hayvan sevgisini ve sorumluluk bilincini geliştirmek için eğitim programları, farkındalık etkinlikleri ve sahiplendirmeyi teşvik eden sosyal kampanyalar düzenlenecek.

“Bağış ve katılım süreci”

“Sahipsiz Hayvanlara Destek Kampanyası”na katılım, İstanbul Vakfı’nın www.istanbulvakfi.istanbul adresli resmi web sitesi ile vakfın sosyal medya hesapları üzerinden yapılabiliyor.

Vatandaşlar kampanyaya, Fonzip bağış kanalı üzerinden online ödeme yöntemiyle veya özel banka hesaplarına EFT/havale yoluyla katkıda bulunabiliyor. Fonzip üzerinden yapılan tüm bağışlar, kampanya için tanımlı özel POS hesabına aktarılacak.

İstanbul Vakfı ve İBB işbirliğiyle yürütülen “Sahipsiz Hayvanlara Destek Kampanyası”, kentte yaşayan sahipsiz can dostların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Kampanya, toplumsal dayanışmanın ve hayvan sevgisinin güçlenmesine katkı sağlayarak, İstanbul’u hem insanlar hem de hayvanlar için daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi amaçlıyor.