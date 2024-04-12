İBB'deki koltuk sayıları belli oldu. İşte yeni İBB Meclisi

31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından yapılan itirazların sonuçlandığı belirtildi. Gökce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İBB Meclisi’nde partilere ayrılan koltuk sayılarını şöyle sıraladı:

CHP: 185 koltuk ve İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu

AKP: 129 koltuk

MHP: 2 koltuk

İstanbul’un 39 ilçesinden 25’inde hem Belediye Başkanlığı hem de İlçe Meclisi çoğunluğu CHP’nin elinde bulunuyor.

Gaziosmanpaşa’da, Belediye Başkanı CHP’den olmasına rağmen, meclis çoğunluğu ve Büyükşehir Meclisi’ne gönderilecek kontenjan üyesi AKP’den.

Bahçelievler’de ise, Belediye Başkanı AKP’den olup, meclis çoğunluğu ve İBB Meclisi’ne gönderilen kontenjanın birinci üyesi CHP’den seçildi.

Toplam 316 koltuktan oluşan İBB Meclisi, ilk toplantısını 15 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirecek.