İBB’den 900 bin öğrenciye ücretsiz beslenme desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), ‘Okul Beslenme Desteği Projesi’ kapsamında öğrencilere sağladığı beslenme destek programına bugün başladı. İstanbul'un her ilçesinde 39 ilçede, 100’ün üzerinde okulda gerçekleşecek dağıtımların, 2024 yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

Proje kapsamında ilk ve ortaokula giden öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için okul önlerinde beslenme desteği sağlandığı ifade edildi. Beslenme Destek Programı çerçevesinde dağıtımın gerçekleştiği okullardan biri Zeytinburnu’ndaki Veliefendi İlkokulu oldu.

Beslenme desteği, okulun giriş kapısına yerleştirilen dağıtım araçları ve belediye görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Beslenme desteğinin içerisinde; sandviç, süt, meyve, kuruyemiş ve su bulunuyor.

HEDEF 900 BİN ÇOCUK

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Okul Beslenme Desteği Projesi’ kapsamında, çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilere her gün 5 bin adet beslenme desteği sağlanması planlanıyor.

2023 yılında başlayan projede şu ana kadar öğrencilere 1 milyon 283 bin 385 adet beslenme paketi ulaştırdı. 2024-2025 eğitim yılı içerisinde de beslenme paketlerinin yıl sonuna kadar 900 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.