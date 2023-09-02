İBB’den alınan kamp alanı TÜGVA’ya verildi

Haziran 2019’da yenilenen İstanbul seçimlerine sadece 3 gün kala İBB’nin elinden alınan Sarıyer’deki Marmaracık Kampı’nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA kullanıyor.

İBB’den alınan kamp alanı TÜGVA’ya verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) elinden alınan Sarıyer’deki Marmaracık Kampı’nı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) kullanıyor.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, aynı zamanda tabiat parkı da olan Marmaracık Kamp Alanı 2011'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İBB’ye 25 yıllığına tahsis edilmişti. 23 Haziran 2019’da yenilenen İBB seçimlerine sadece 3 gün kala da kamp alanı İBB’nin elinden alındı. Dönemin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan imzasıyla 20 Haziran 2019'da kamp alanı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildi. Kamp alanının girişinde bulunan İBB tabelaları sökülerek yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tabelaları takıldı.

İBB’nin gençlik merkezi inşa ederek milyonlarca lira harcadığı kamp alanını şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA kullanıyor.

TÜGVA’nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Marmaracık Kampı’nda TÜGVA’nın peş peşe kamp organizasyonları düzenlediği belirtiliyor. TÜGVA’dan yapılan duyurularda, “Marmaracık Doğa Kampı'ndan bildiriyoruz. TÜGVA Lise Marmaracık Doğa Kampımıza aksiyon ve maceraya ara vermeden devam ediyoruz” denildi.

Daha önce AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile AKP ilçe teşkilatları, İmam Hatipliler Derneği ve Hafızlar Derneği’nin de Marmaracık Kamp alanını kullandığı biliniyor.

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