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İBB'den depremzedeler için 'Dayanışma Pazarı'

İBB, depremlerden etkilenen üreticiler için Beyazıt Meydanı’na 'Dayanışma Pazarı' kurdu. 36 standın yer aldığı pazardaki üreticilerin büyük bir bölümü ise kadın.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:14
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İBB'den depremzedeler için 'Dayanışma Pazarı'

İBB'den depremzedeler için 'Dayanışma Pazarı'
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ANKA'da yer alan haberde, depremden etkilenen 11 ilden gelen üreteciler, İBB'nin Beyazıt Meydanı'nda kurduğu 'Dayanışma Pazarı'nda yerel ürünlerini İstanbullularla buluşturdu.

Turistlerin de yoğun ilgili gösterdiği toplam 36 standın yer aldığı pazardaki üreticilerin büyük bir bölümü ise kadın. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ yöre derneklerinin desteğiyle kurulan pazarın tüm geliri depremzedelere gönderilecek.



İstanbulluların bu pazardan yapacağı her alışveriş depremzede üreticiler için can suyu olacak.

Deprem bölgesinde yetiştirilen doğal ürünler ve yöresel lezzetler ramazan ayı boyunca Beyazıt Meydanı'ndaki Dayanışma Pazarı'nda satışa sunulacak.

 

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