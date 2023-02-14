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İBB’den yardımlar için gönüllülük çağrısı. Yenikapı’ya gelin

Deprem felaketiyle mücadele eden kentlere yapılan yardımları organize eden İBB, yeni gönüllülere ihtiyaç olduğunu belirterek yurttaşlara "Yenikapı'ya gelin" çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 19:05
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İBB’den gönüllülük çağrısı. Yenikapı’ya gelin

İBB’den yardımlar için gönüllülük çağrısı. Yenikapı’ya gelin
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Deprem felaketinin ardından yurttaşların afet bölgeleriyle dayanışması sürerken, yardımların organizasyonunu yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurttaşlara gönüllü olma çağrısında bulundu.

"NÖBET DEĞİŞİM ZAMANI"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Gönüllü arkadaşlar size ihtiyacımız var, 3 gündür gıda destek paketlerine geçtik. Günlerdir aralıksız çalışan gönüllü arkadaşlar çok yoruldu. Yenikapı’ya gelin arkadaşlar, nöbet değişimi zamanı” dedi.

Polat, gönüllü olmak isteyenleri yardım merkezine dönüştürülen Yenikapı Gösteri Merkezi’ne çağırdı.

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