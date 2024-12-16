İBB'den haciz ve bloke iddialarına cevap geldi

Sabah'ın haberine göre bu belediyelerin Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi olduğu öğrenildi ve ismi geçen belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konulduğu bilgisi verilmişti.

İddiaya göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5.7 milyar TL SGK borcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar TL ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 3,3 milyar TL ile üçüncü sırada yer almıştı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 3 milyar TL, Şişli Belediyesi'nin 1,8 milyar TL, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ise 1 milyar TL olarak kaydedilmişti.

Bakanlık, belediyelerin hem mevduat hem de iştirak şirketlerine ait hesaplarına bloke koyduğu öne sürülmüştü.

HACİZ İDDİALARINA CEVAP

İBB ise konuya ilişkin, "İBB ve iştirak şirket hesaplarına bloke gelmedi, haciz işlemi yok." denildi.

Konuya ilişkin CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Herhangi bir belediyemize yönelik bir işlem yok." ifadelerini kullandı.

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