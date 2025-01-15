İBB'den Ulu Önder Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım için özel otobüs

İETT, İstanbul’daki tüm toplu taşıma otobüsleri, metrobüs sistemi, Beyoğlu - Karaköy Tarihi Tüneli ve İstiklal Caddesi’ndeki Nostaljik Tramvay ile yerli ve yabancı yolculara hizmet veriyor.

Günlük yaklaşık 5 milyon yolcu taşıyan İETT, sosyal projeleriyle de dikkat çekiyor.

Simgeleşmiş ve milyonların gönlünde taht kurmuş birçok sanatçıyı anmak için özel otobüsler tasarlayan İETT, bu defa Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım için özel bir otobüs tasarladı.

Zübeyde Hanım’ın vefatının 102. yıl dönümünde, 14 Ocak’ta İETT’nin 28T Topkapı - Beşiktaş hattında hizmete başlayan bu özel araç, Dolmabahçe Sarayı’nın önünden geçerek 22 Ocak Çarşamba gününe kadar İstanbullularla buluşmaya devam edecek.