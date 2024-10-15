İBB'nin AKP'li üyesi de skandala imza attı! Katledilen İkbal ve Ayşenur için 'Nevrotik flört...' dedi

Oktay, İkbal ve Ayşenur'un katledilmesi olayını 'nevrotik ilişkiler' olarak değerlendirdi.

İBB Meclisi'nin AKP'li üyesi Işıl İlgin Oktay, konuşmasında sık sık sur canisi Semih Çelik'in sabıkasız olduğunu, katledilen genç kızlar tarafından şikayet edilmediğini söyledi.

AKP'li isimden skandal sözler: Öldüren kadar öldürülenler de suçlu

'FAİL SABIKASIZ, RAHMETLİ KIZLARIMIZ TARAFINDAN ŞİKAYET YAPILMAMIŞ'

Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in cinayetlerini ilişkin konuşan Oktay tepki çeken açıklamalar yaptı.

AKP'li üye Oktay, "İntihar eden fail sabıkasız olup hakkında ne başkası ne de rahmetli kızlarımız tarafından bir şikayet yapılmamış tedbir kararı alınmamış. Failin madde bağımlısı, ruhsal problemlerinin olduğu hatta öldürülen evlatlarımızın nevrotik flört ilişkisinin olduğu soruşturma dosyasına girmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarında İstanbul Sözleşmesi'nin feshiyle kadına yönelik politikaların zedelendiği iddiası bu yüzden tamamen yanlıştır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin (İBB) ekim ayı oturumları Saraçhane’deki başkanlık alanında Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında yapıldı. Gündem dışı konuşmalarda AKP’li Meclis Üyesi Işıl İlgin Oktay söz alarak kürsüye çıktı.

Işıl İlgin Oktay konuşması sırasında Eyüpsultan ve Edirnekapı Surları'nda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Semih Çelik'in sabıkasız olmasına, katlettiği genç kızlarla da 'nevrotik flört' ilişkisi içinde bulunduğunu söyleyen Oktay İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini eleştirenlerin bu nedenle haksız olduğunu savundu.

"HATTA ÖLDÜRÜLEN EVLATLARIMIZIN NEVROTİK FLÖRT İLİŞKİSİNİN OLDUĞU DOSYAYA GİRMİŞTİR"

“Somut menfur olaylara dönük bu acı vakalar değerlendirildiğinde şiddet sebebinin 6284 sayılı kanunun etkin uygulanıp uygulanmadığıyla ilgili bir sorun veya zafiyetten kaynaklanmadığı da görülmektedir. Nitekim intihar eden fail sabıkasız olup hakkında ne başkası ne de rahmetli kızlarımız tarafından bir şikayet yapılmamış tedbir kararı alınmamış, fail aleyhine bir yargılama ve soruşturmanın da olmadığı görülmüştür.

Failin madde bağımlısı olduğu, ruhsal problemlerinin olduğu hatta öldürülen evlatlarımızın nevrotik flört ilişkisinin olduğu ve hatta İkbal kızımızın da bir yıl kadar önce intihara teşebbüste bulundukları bilgisi de soruşturma dosyasına girmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarında İstanbul Sözleşmesi'nin feshiyle kadına yönelik politikaların zedelendiği iddiası bu yüzden tamamen yanlıştır. Ve hatta bilinçli bir çarpıtmadır.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTEYKEN DE KADINLAR ÖLDÜRÜLÜYORDU"

İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken 2017 - 2020 yılları arasında bin 234 kadın sözleşmenin feshi sonrasıysa toplamda bin 184 kadın ne yazık ki ölmüştür. Bir tek kadınımızın değil ölmesini gözünden yaş düşmesini bile istemeyiz.”