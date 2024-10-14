AKP'li isimden skandal sözler: Öldüren kadar öldürülenler de suçlu

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetlerine ilişkin AKP'li Latif Aydemir'in yaptığı açıklama tüyleri diken diken etti.

PARTİDEN İHRACI İSTENDİ

AKP'li meclis üyesi Latif Aydemir'in skandal sözlerine gelen tepkiler üzerine partiden kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi.

Aydemir belediye meclisinde söz alarak yaptığı açıklamayı "bazı hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum' diyerek konuşması da dikkat çekti.

KADIN CİNAYETLERİ HAKKINDA SKANDAL YORUM

Sur canisi Semih Çelik'in iki genç kızı katletmesi ile birlikte yeniden gündeme oturan kadın cinayetlerine ilişkin açıklamalar devam ederken, Meclis'te araştırma komisyonu açılırken AKP'li Latif Aydemir'in skandal sözleri büyük tepki çekti.

AKP Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir "Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" diye konuştu. Bu sözler üzerinde Meclis'teki diğer üyelerin gözleri Aydemir'e döndü.

"ÖLDÜREN KADAR ÖLENLER DE SUÇLUDUR"

Aydemir kadın cinayetlerine ilişkin "Takdirle izleyip uyulması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım" yorumunu yaptı.

Skandal sözlerine devam eden Aydemir "Çünkü insanlar... O kadar çok şu an insanlar durduk yerde kameranın olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsa direkt gözümüzü karakolda açarız" diye konuştu.