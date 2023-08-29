İBB'nin kaçak Suudi şirketi yıkmasına valilik kalkan oldu. Yıkım böyle engellendi

2003 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamuya bırakılan Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi 3284 ada 59 parselde bulunan yeşil alana çok katlı, cam dış cepheli plaza şeklinde kaçak yapı inşa edildi. İBB İmar Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında kaçak yapıyla ilgili tespitte bulundu. Kaçak yapının yıkımı için Encümen kararı alındı.

Bu sabah yıkım için harekete geçen İBB ekiplerinin karşısına polis çıkarıldı. Mahkeme hükümleri açık olduğu, İBB lehinde karar verildiği halde İstanbul Valiliği mahkeme sürecinin devam ettiği gerekçesiyle Zeytinburnu Kaymakamlığına resmi bir yazı göndererek işlemin durdurulmasını istedi.

İSTANBUL VALİSİ İMZASIYLA YAZI GÖNDERİLDİ

İBB İmar Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri polisle karşı karşıya geldi. Ekipler, yasal olan yıkım işlemini gerçekleştirmek için beklerken, AkZirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketin adına 12.İdare Mahkemesine başvuru yapıldı. Mahkeme karar vermek için süre isterken, bu kez de İstanbul Valisi Davut Gül devreye girdi. Bizzat valinin imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilgili taraflara resmi yazı gönderilerek, yapının hazineye intikal ettiği, AkZirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketinin yapıyı kiralamak için müracaat ettiği, talebin değerlendirildiği gerekçe gösterilerek, yıkıma ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması istendi. İBB ekipleri valilik yazısı üzerine yıkımı gerçekleştiremedi.

MAYIS AYINDA DA ENGELLENDİ

Ayrıca yıkım mayıs ayında da engellenmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek kaçak yapıyla ilgili plan değişikliğine gitmişti.

İBB İmar Müdürlüğü, 775 sayılı Gecekondu Kanununun kendisine tanıdığı hakkı kullanmak üzere işlem başlatmıştı. Kaçak yapıyı satış ofisi olarak kullandığı öğrenilen Suudi Arabistanlı Al Qemam Holding’in kurduğu Akzirve Gayrimenkul işlemi mahkemeye taşıdı. Mahkeme İBB lehinde karar vererek, bakanlığın plan değişikliğini iptal etti ve 775 sayılı kanuna göre yapılan işlemi hukuka uygun buldu. Kaçak yapının yıkımı önünde yasal engel kalmadı. İBB ekipleri Mayıs ayında yıkım için harekete geçti.

YIKIM DURDURULDU

Ancak kaçak yapı sahipleri mahkemeye başvurarak yürütmeye durdurma kararı aldırdı. İBB yürütme durdurma kararına da itiraz etti. Bir üst mahkeme İBB’nin başvurusunu haklı bularak kararı kaldırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Zeytinburnu'nda bulunan kaçak plaza yıkım işlemi, mahkeme kararına rağmen polis müdahalesi ile durduruldu.

Yıkım işlemi İstanbul Valiliği'nin devreye girmesiyle engellendi. Devletin zabıtası ile devletin polisi yine karşı karşıya getirildi. Mahkeme kararları İBB lehinde olduğu halde İstanbul Valiliği devreye girdi, yıkım durduruldu.