İBB'nin kreş yaptığı arsa bir gecede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildi

Pendik Belediyesi'nin İBB'nin kreş yapımını engellemeye çalıştığını söyleyen Tarık Balyalı, kreş yapılan alandan çektiği video üzerinden yapılan usulsüzlüğü anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan kreş arsasının bir gecede Pendik Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın uygulama imar planlarıyla hazineye geçtiğini söyleyen Balyalı, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Balyalı, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde devam eden bir kreş inşaatından paylaştığı videoya;

"Bugün sizlere gerçekten ilginç bir hikaye anlatacağım. Konumuz, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde devam eden bir kreş inşaatı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan bu kreşin arsası, bir gecede Pendik Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın uygulama imar planlarıyla hazineye geçti. Nasıl mı oldu?" notunu düştü.