İBB'nin üniversite yurt ücretleri belli oldu. Başvuru şartları açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrenci yurtlarında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil aylık ücreti belirlendi.

İBB'nin üniversite yurt ücretleri belli oldu. Başvuru şartları açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla hizmet verdiği öğrenci yurtlarına başvurular başladı. İBB'nin 8 kız yurdu, 6 erkek yurdu bulunuyor.

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve velileri yurt arayışına girdi.

İBB'nin bu yıl yurt ücreti 2 öğün yemek dahil olmak üzere 1300 lira olarak belirlendi.

İBB yurt başvuruları internet üzerinden, https://yurt.ibb.istanbul/ sitesinden yapılıyor.

BAŞVIRI ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak,

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içerisinde yer alması,

Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.

Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması.

Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

Kamu personeli olmaması.

Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

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