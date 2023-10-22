İBB’nin yeni yurt açmasına AKP ve MHP engeli. İktidara yakın vakıflardan taraf oldular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yurtlarına bu yıl 22 binin üzerinde öğrenci başvurdu. Ancak 12 ilçede 14 yurdu bulunan İBB, sadece 5 bin 191 öğrenciyi yurtlara yerleştirebildi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, barınma sorunu her geçen gün daha da büyürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKP döneminde yandaş vakıf, dernek ve cemaatlere tahsis edilen yurtları geri almak için harekete geçti. Ancak AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri yurtların geri alınmasına engel oldu.

BİNA DAĞITMIŞLAR

CHP’li meclis üyeleri, 10 Ekim 2022 tarihinde verdikleri önerge ile AKP döneminde tahsis edilen dört yurt binasının geri alınması istedi. Üsküdar’da Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA), Çatalca’da Ensar Vakfı’nın, Kadıköy’de Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın ve Eyüpsultan’da İlim Yayma Vakfı’nın kullandığı binaların İBB’ye ait olduğu ifade edildi. Yurt ihtiyacına dikkat çekilen önergede, “İBB yönetimi olarak öğrenci yurtlarının geliştirilmesine özel bir önem veriyoruz. Ekonomik krizin ülkemizde yaşayan herkesi derinden etkilediği bu günlerde gençlerimize sağlamış olduğumuz yurt hizmetinin daha da önemli olduğunu biliyoruz. Yeni dönemde İBB yönetimi fikri hür, vicdanı hür gençlerin yetişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bir kamu kurumu olarak İBB, hükümetin bu alanda bıraktığı boşluğu doldurarak en temel görevlerinden birini yerine getirmektedir. Bu bağlamda geçmiş dönemlerde bazı vakıf ve derneklere meclis kararıyla tahsis edilen İBB taşınmazlarının yeniden İBB'ye iadesini sağlamak ve öğrencilerimize yurt hizmeti verilmesi amacıyla, teklifimizin meclis gündemine alınmasını talep ediyoruz” denildi.

AKP’li meclis üyelerinin bir yıl boyunca bekletip Meclis gündemine almadığı önerge, İBB Meclisi’nin Ekim ayı oturumunda görüşüldü. AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri TÜGVA, Ensar Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve İlim Yayma Vakfı’na verilen binaların geri alınmasına karşı çıkıp ret oyu kullandı. Önerge oy çokluğu ile reddedildiği için İBB yurt binalarını geri alamadı.

AÇIĞINIZI KAPATIYORUZ

AKP’li meclis üyeleri ise “Binaların halen yurt olarak kullanıldığını, vakıf ve derneklerin kamu yararına faaliyet gösterdiğini, belediye yönetimi tarafından tahsis işlemlerinin iptaline yönelik yapılan işlemlerin yargı kararlarıyla iptal edildiğini” öne sürdü.

CHP’li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik ise önergenin reddedilmesine tepki gösterdi. Çelik, “Yaklaşık bir senedir bekleyen bir dosya reddedildi. Teklifte ‘tahsis edilen yurtları bize gerin verin, biz işletelim’ dedik. İBB Başkanı İmamoğlu göreve geldiği ilk gün, ‘Bizim önceliğimiz adama, kişiye, kişilere, gruplara cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet etmek değil. Bu dönem bitti. Biz artık İstanbullulara hizmet dönemini başlatacağız’ demişti. Bu yurt işi, hükümetin işidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetin açığını kapatmaya çalışıyoruz. 25 yıl boyunca İBB’yi bu iktidar yönetti ve kaç yurt yaptı? Sıfır. Şimdi CHP yönetimindeki İBB’nin aktif 14 yurdu var” dedi.