İBB'ye ait çöp tankeri yandı

TEM Otoyolu'nda İBB'ye ait çöp tankerinin arka kısmı alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çöp tankerinin yanan kısmı söndürüldü.

İBB'ye ait çöp tankeri yandı

(DHA) Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul TEM otoyolu Edirne istikameti Sultanbeyli mevkiinde meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait 34 LM 5249 plakalı çöp tankerinin fren balatalarında başlayan yangın çöp tankerinin arka kısmına sıçradı.

Çöp tankerinin sürücüsü yangını fark ettikten sonra aracı emniyet şerifine çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise yolda kontrollü şekilde trafik akışını sağladı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını tamamlamasının ardından, çöp tankerinin arka kısmının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Çöp tankerinin içinin boş olduğu da öğrenildi.

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