İBB'ye flaş operasyon! Polisler Medya AŞ'nin bilgisayarına el koydu

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
İBB'ye flaş operasyon! Polisler Medya AŞ'nin bilgisayarına el koydu

İmamoğlu'na dönük art arda soruşturmalar ve davaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha başlatıldı. Polisler bugün Medya AŞ'ye gitti, muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayara el koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kıskaçta bir adım daha atıldı.

Hem İBB, hem de CHP'li belediyelere yönelik art arda soruşturmalar ve operasyonlar sürerken, bugün bir operasyon için daha düğmeye basıldı.

Halktv.com.tr haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin ihalelerini gerekçe göstererek harekete geçti.

Medya AŞ'den ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edildi.

Bu hamlenin ardından bugün de polisler Medya AŞ'ye gitti, muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayara el koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "İBB çalışanı olan bir kişinin kullandığı bilgisayara suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla arama kararı verildiği" belirtildi.

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