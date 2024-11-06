İBB’ye kayyum atanır mı? Özgür Özel açıkladı: Ne yapacağımızı çalıştık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın konuğu oldu. Gündem ile ilgili önemli soruları yanıtlayan Özel, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti şehirlerine atanan kayyumların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyum atanır mı? sorusuna yanıt verdi.

"KAYYUM ATAMALARINI HİÇ TAVSİYE ETMEM!"

Konuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Özel şunları söyledi,”İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atamalarını hiç tavsiye etmem. Bizler bu konuda ne yapacağımızı çalıştık uzun uzun. Ne yapacağımızla ilgili ilk dakikadan itibaren parti ne yapacak, il ne yapacak, diğer iller ne yapacak, İBB ne yapacak, Ekrem Bey ne yapacak? gün gün, dakika dakika, 4 hafta kadar seri toplantılar yaparak çalıştık duruyor. Biz bunun gerçekleşmesini olası ve olanaklı görmüyoruz”

"KAYYUM TÜRKİYE'Yİ 80 YIL GERİYE GÖTÜRÜR"

Kayyum meselesinin çok ciddi bir mesele olduğunu ifade eden Özel, “Birincisi Türkiye demokrasisini 80 yıl geriye götüren bir şey. Türkiye 80 yıldır belediyeye başkanlarını insanların seçtiği, verdikleri oylar ile şehirleri kimin yöneteceğine kara verdiği bir ülkeyken ve bu CHP'nin çok partili rejime geçmesi ile birlikte yarışla olurken, hiçbir dönemde kimse böyle bir şey cüret etmemişken, tenezzül etmemişken bu iktidar kazanamadığı belediyeleri kayyum ile ele almaktadır. Kendisine oy vermeyen Kürt seçmeni cezalandırmak” ifadelerini kullandı.

Seçimler hakkında da konuşan Özel kendisinin aday olmasının doğru olmayacağını belirterek, “Şimdi önümüzde bir genel seçim var. Ben o genel seçimden de CHP'yi birinci parti ve iktidar yapan kadroların genel başkanı olarak bir kez daha elbette Ecevit'e, elbette İnönü'ye, elbette Deniz Bey'e ama en çok da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkacağım” ifadelerini kullandı.