İBB’ye terör suçlamasına dayanak yapılan davada tutuklu sanık kalmadı

'PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü' suçlamasıyla yargılanan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticilerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı dava görüldü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ekrem Baran’ın tahliyesine karar verdi. Heyet, Baran’ın haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti. Mahkeme, diğer sanıklar hakkında verilen adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre; davanın tek tutuklusu olan dernek başkanı Ekrem Baran, Silivri Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı. Duruşma başlarken, mahkeme başkanı bu duruşmada tanık dinlemeyi planladıklarını ancak tanığın öldüğünü duyurdu. Sonra söz hakkı Ekrem Baran’a verildi. Baran, vicdanen rahat olduğunu belirterek davanın siyasi olarak yürütüldüğünü düşündüklerini aktardı. Bu davayla DİAYDER üzerinden Kürt muhafazakar kesimin yargılanmak istendiğini söyleyen Baran, 19 aydır tutuklu olduğunu hatırlattı ve sağlık sorunlarının cezaevi koşullarında kötüleştiğini anlattı.

MÜVEKKİLLERİNİN UMREYE GİTMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEYİP YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAKLARININ KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Yavuz Saltık’ın yargılandığı davayı takip ettiklerini, Saltık’a bu davayla ilgili sorular yöneltildiğini belirten Avukat Fırat Epözdemir, İBB’nin avukatının da DİAYDER davasını takip ettiğini aktararak iki davanın bağlantılı olduğunu, bu nedenle birleştirilmeleri gerektiğini anlattı. Epözdemir, Saltık’ın avukatı Ersan Şen’in de davaya konu telefon tapelerinde insani ve vicdani yardımlar yapıldığının görüldüğünü, örgütle bağlantılı kişilere yardım edilmesiyle ilgili hiçbir tespit olmadığını söylediğini ifade etti.

Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin umreye gitmek istediklerini, inanç hürriyetini kısıtlamamak için yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti.

SAVCI TAHLİYE İSTEDİ

Duruşma savcısı da birleşen dosya kapsamında eksikliklerin giderilmesini, sanıkların yurt dışı yasağının devamına, Ekrem Baran’ın da tahliyesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme de Ekrem Baran’ın tutuklu kaldığı süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması, sağlık sorunları, sabit ikametgah sahibi olması sebebiyle tahliye edilmesine hükmetti. Baran’ın yurt dışına çıkışı yasaklanırken karakola da imza vermesi şart koşuldu.

BİRLEŞME TALEBİ REDDEDİLDİ

Heyet, davanın İBB çalışanı Yavuz Saltık’ın davasıyla birleştirilmesi talebiyle ilgili daha önceki celselerde ret kararı verdiği için için yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Diğer sanıkların da yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar veren heyet, bir sonraki duruşmanın 8 Mart’ta yapılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Davanın iddianamesinde Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER isimli derneğin, 'terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda kurularak, faaliyet yürüttüğü, denetimsiz mescitlerde siyasi içerikli vaaz ve hutbe verildiği' konusunda somut deliller elde edildiği belirtiliyor. Örgütün sözde 'Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesinin', diyanet harici alternatif bir dini yapılanmaya gidilmesi planının, DİAYDER'in 'mele' olarak adlandırılan gayri resmi din adamlarıyla hayata geçirilmeye çalışıldığı anlatılıyor. DİAYDER başkanı Ekrem Baran'ın da aralarında olduğu 23 sanık hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından 3,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor. DİAYDER referansıyla İBB'ye örgütle irtibatlı kişilerin işe alındığına ilişkin iddialarla ilgili olarak da İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.