İBB’ye ‘uyuşturucu’ kumpası. Aracın İSKİ’ye ait olmadığı açıklandı. Daha önce de bir benzeri yaşanmıştı

İBB'ye yönelik düzenlenen kumpasların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İSKİ Genel Müdürlüğü, üzerinde İSKİ ve İBB logosu bulunan bir araçta 112 kilo 190 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin, "Bahse konu İSKİ ve İBB logolu araç İdaremize ait olmayıp bakım-onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa ait bir araçtır." açıklamasını yaptı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İdaremizce yapılan inceleme neticesinde bahse konu İSKİ ve İBB logolu araç, İdaremize ait olmayıp bakım-onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa ait bir araçtır. Ayrıca araçta yakalanan şahıslar, İSKİ'nin ya da yüklenici firmanın çalışanı değildir. Konu hakkında gerekli yasal takibat Hukuk Müşavirliğimizce başlatılmış olup süreç İdaremizce takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Başakşehir'deki bir adreste, üzerinde İBB logosu, İSKİ ibaresi ve "Bakım Onarım Aracı" yazısı bulunan kapalı kasa kamyonetten başka bir araca kolilerin taşındığı belirlenmiş, polis kolilerin içerisine gizlenmiş 112 kilo 190 gram esrar ele geçirmişti. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

DAHA ÖNCEKİ KUMPASTA 'CENAZE ARACI' KULLANILMIŞTI

Adana'da Ekim 2021 tarihinde, İBB logolu cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanmış ve İBB hedef alınmıştı. Ancak daha sonra aracın Yeni Şafak Gazetesi sahipleri olan Albayrak ailesinin damadının şirketine ait olduğu ortaya çıkmış, aracı kullanan şoförlerin de aynı şirketin çalışanı olduğu tespit edilmişti.

Yandaş Yeni Şafak, gerçeğin ortaya çıkmasından sonra “İBB aracında uyuşturucu ele geçirildi” şeklindeki paylaşımını silmiş ve haberin başlığı ile içeriğini, aracın kime ait olduğunu belirtmeyecek şekilde güncellemişti.