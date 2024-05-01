IBM 1,6 milyar dolarlık kararın iptalini kazandı

Kaynak: Haber Merkezi
IBM 1,6 milyar dolarlık kararın iptalini kazandı
IBM'in yazılım sözleşmesi sebebiyle BMC'ye verilen 1,6 milyar dolarlık kararın iptalini kazandığı aktarıldı.

Bir federal temyiz mahkemesi, IBM'in rakip BMC Yazılımına 1,6 milyar dolar ödemesini gerektiren kararı, bir yargıcın IBM'in AT&T'deki BMC ana bilgisayar yazılımını uygunsuz bir durumda kendi yazılımıyla değiştirdiğini tespit etmesiyle bozdu.

Diğer yandan New Orleans'taki 5. ABD Temyiz Mahkemesi, bir alt mahkeme yargıcının sorumlulukla ilgili kararının hatalı olduğunu ifade etti.

Davada taraf tutmayan AT&T'nin temsilcileri ve BMC yorum talebine cevap vermezken, Bir IBM sözcüsünün açıklamasında şirketin "bu anlaşmanın her aşamasında iyi niyetle hareket ettiğini" ve "mahkemeye bu konuda müteşekkir olduğunu" açıkladı.

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