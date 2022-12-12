12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İbn Haldun Üniversitesi 1 akademik personel alacak

İbn Haldun Üniversitesi, bünyesinde doktor öğretim üyesi olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 15:26
Takip Et

İbn Haldun Üniversitesi 1 akademik personel alacak

İbn Haldun Üniversitesi 1 akademik personel alacak
+
Aa
-

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; İbn Haldun Üniversitesi, bünyesinde doktor öğretim üyesi olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak açıklandı.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. ibn Haldun Üniversitesi "Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları" uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK formatında) ve Eserler Listesi

- Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Adli sicil belgesi

- Hizmet belgesi

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları

- Varsa Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları,

- Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge - İngilizce

Açıklama:

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza formu vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://hr.ihu.edu.tr/tr/kvkk-aydinlatma-metni linki üzerinden ulaşılabilmektedir.)

- 18.05.2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yükseköğretim Kurulularında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8'deki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs adresimize "Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul" yapılacaktır. Tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi : 12.12.2022

Son Başvuru Tarihi : 26.12.2022

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
1
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
2
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
3
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
4
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
5
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
6
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
7
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
﻿34 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
﻿34 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
﻿34 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
﻿Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
﻿Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
﻿Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
﻿Samsun'da 4 IŞİD'ci adli kontrolle serbest bırakıldı
﻿Samsun'da 4 IŞİD'ci adli kontrolle serbest bırakıldı
﻿Samsun'da 4 IŞİD'ci adli kontrolle serbest bırakıldı
﻿İnsan koronavirüsü çocuklarda Covid-19'dan daha ağır seyrediyor
﻿İnsan koronavirüsü çocuklarda Covid-19'dan daha ağır seyrediyor
﻿İnsan koronavirüsü çocuklarda Covid-19'dan daha ağır seyrediyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.