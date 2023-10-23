İbn-i Sina’nın eserinden birçok hastalığa deva olan ot ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

Limon otunun stres ve balgam atıcı etkilerinin dışında kalp ve tansiyon problemlerine de iyi geldiğini belirten Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bu bitkinin nane ailesinden olup orta Avrupa ve Akdeniz ikliminde yetiştiğini ifade etti.

“Oğul otu” olarak da tanınan bu bitkinin Latince adının “Arı yaprağı” anlamına geldiğini ve arıların beslenmesi için kullanıldığını anlatan Karabulut, Yunan mitolojisinde akrep ve örümcek sokmalarından mantar zehirlenmelerine kadar pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanıldığını kaydetti.

Ayrıca İbn-i Sina’nın da bu bitkinin balgam ve stres hastalıklarına karşı etkili olduğunu yazdığını hatırlatan Karabulut, Türkiye’de farklı bölgelerde farklı hastalıklara karşı kullanımının yaygın olduğunu söyledi.

Karabulut, limon otunun bilimsel olarak da performans ve ruh halini iyileştirdiğini, anksiyete, uykusuzluk, Alzheimer, demans, adet ağrıları gibi durumlarda faydalı olduğunu ve ilaç, parfüm, kozmetik ve gıda sanayisinde de kullanıldığını bildirdi.

LİMON OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Limon otu, uçucu yağlar, kalsiyum, potasyum, A ve C vitaminleri, tanenler ve besin lifi gibi bileşenler içerir. Bu bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırır, kan dolaşımını ve sinir sistemini destekler.

Limon otu, stres, kaygı, uykusuzluk ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Ayrıca doğal bir ağrı kesici olarak regl sancılarını da hafifletir. Hafızayı güçlendirdiği de söylenir.

Limon otu, iltihaplanma, uçuk, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık gibi sorunların tedavisine yardımcı olur.

Cilt ve saç sağlığı için de faydalıdır. Cilde parlaklık ve canlılık verir, saçlarda kepek ve döküntüyü önler.

İMON OTU NASIL KULLANILIR?

Limon otu bitkisi çeşitli şekillerde kullanılabilir. En yaygın olanları çayını demleyip içmek veya yağını harici olarak uygulamaktır. Ayrıca yemeklere, salatalara, hamur işlerine de lezzet katmak için baharat olarak da kullanılabilir.