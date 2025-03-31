İbni Sina'nın her derde deva şifalı bitkileri: Bunları yiyenin hastalık kapısından geçmez!

Batılılarca Orta Çağ Modern Biliminin kurucusu, hekimlerin önderi olarak bilinen ve "Büyük Üstad" ismiyle tanınan Sina'nın bilgeliği, günümüz bitkisel tedavi ve alternatif tıp yaklaşımlarının temelini de attı.

İşte İbni Sina'nın önerdiği bitkilerin bazıları...

ZEYTİN (OLEA EUROPAEA)

Zeytin, İbni Sina'nın bitkisel tedavi kitaplarında önemli bir yer tutar. Hem zeytin yağı hem de zeytin, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler yaratır ve cilt sağlığını iyileştirir. İbni Sina, zeytin yapraklarını da bağışıklık güçlendirici olarak tavsiye etmiştir.

KEKİK (ORİGANUM VULGARE)

Kekik, antik tıpta çok değerli bir bitki olarak kabul edilirdi ve İbni Sina da kekik otunun mikropları öldürücü ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliklere sahip olduğunu belirtmiştir. Kekik ayrıca, solunum yollarını rahatlatıcı etkisiyle de bilinir.

NANE (MENTHA PİPERİTA)

İbni Sina, naneyi özellikle mide rahatsızlıkları için kullanmayı önermiştir. Nane, mide bulantısı ve hazımsızlık gibi problemleri tedavi etmekte etkilidir. Ayrıca sinirleri yatıştırıcı ve baş ağrılarını gidermeye yardımcıdır.

SAFRAN (CROCUS SATİVUS)

Safran, hem mutfaklarda hem de tıbbi tedavilerde kullanılan değerli bir bitkidir. İbni Sina, safranı ruhsal dengeyi sağlamak ve depresyon tedavisinde kullanmayı önermiştir. Ayrıca safranın sindirim sistemine ve kalp sağlığına faydalı olduğunu da belirtmiştir.

KUŞBURNU (ROSA CANİNA)

İbni Sina, kuşburnu meyvesinin yüksek C vitamini içeriği sayesinde vücudun savunma mekanizmasını güçlendirdiğini ve enfeksiyonlara karşı koruyucu bir etkisi olduğunu belirtmiştir. Kuşburnu, günümüzde de bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır.