İbrahim Büyükak oğlunun doğum gününü memleketinde kutladı

Bursalı ünlü komedyen ve senarist İbrahim Büyükak, oğlu Aslan Oktay'ın ikinci yaşını memleketi Bursa'da Kahvebeyaz Restoran'da kutladı.

İbrahim Büyükak oğlunun doğum gününü memleketinde kutladı

Psikolog eşi Nurdan Büyükak'la birlikte Kahvebeyaz Restoran'da düzenledikleri renkli partide oğulları Aslan Oktay'ın ikinci yaş sevincini yaşayan ünlü çifte anne babaları ile yakınları da eşlik etti.

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Ayşenur Filiz'in organize ettiği kutlamada Bursalı ünlü komedyen en az oğlu kadar mutluydu.

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Çok sevdiği arabalar konseptiyle hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfleyen Aslan Oktay, gün boyu etrafına neşe saçtı.

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İbrahim Büyükak, oğlunun her gün biraz daha büyüdüğünü görmenin kendisi için en büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

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