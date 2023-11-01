İbrahim Çelikkol’un yeni aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı. Uğursuz villayı satmıştı

Kendi evliliğine de Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin evliliğine de uğur getirmeyen Riva’daki ‘uğursuz villa’sını 50 milyon TL’ye satan İbrahim Çelikkol, yeni bir ev aldı.

İbrahim Çelikkol’un yeni aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı. Uğursuz villayı satmıştı

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Riva’dan yeni bir villa aldı. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ, Çelikkol’un yeni evinin fiyatını ve detaylarını köşesine taşıdı.

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İşte Üstündağ’ın İbrahim Çelikkol ile ilgili yazısının o bölümü şöyle:

"Türkiye’nin sevilen oyuncularından İbrahim Çelikkol’un, Riva’da bulunan dillere destan evini 50 milyon TL’ye sattığını haziran ayında ilk ben yazmıştım. Gören herkesin gıptayla bahsettiği lüks evin adı ‘uğursuz villa’ya çıkmıştı hatırlarsanız. Çünkü ünlü oyuncu burada eski eşiyle yaşamış, boşanmanın ardından evi Hadise-Mehmet Dinçerler çiftine kiralamıştı. Ancak ev bu çifte de uğurlu gelmemiş, onlar da bir süre sonra boşanmıştı.

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İbrahim Çelikkol, bu süreçte Bebek’te kirada yaşıyordu. Sevgilisi Natali Yarcan’la şehir hayatında çok mutlu olsa da doğanın tadını çıkarmayı seven oyuncu, yeni evini yine Riva’da almayı tercih etmiş. Düşler Vadisi sitesinde yer alan yeni müstakil evin de öğrendiğime göre 20 milyon TL’ye almış.

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Emlak dünyası, ünlü oyuncunun doğru bir hamleyle iyi bir yatırım yaptığını konuşuyor. Bu yeni yatırım, ünlü oyuncunun Riva’daki yaşam tarzına olan bağlılığını bir kez daha gösteriyor. Güle güle otursun..."

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