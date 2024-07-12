İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı programda Fenerbahçe'yi öven ifadeler kullandı. Hacıosmanoğlu, 'Yıllarca söyledim Fenerbahçe taraftarı bu ülkenin en muhteşem taraftarıdır' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 18 Temmuz'da başkanlık seçimi yapılacak.

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkanlığa adaylığını koydu.

Mevcut aday Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu, başkanlık için yarışacak.

Adaylığını koyan bir başka isim Servet Yardımcı ise adaylıktan çekilmişti.

FLAŞ AÇIKLAMALAR
İbrahim Hacıosmanoğlu, Asist Analiz YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ile ilgili söylediği sözlerle sosyal medyada gündeme geldi.

''EN MUHTEŞEM TARAFTAR''
Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada, 'Yıllarca söyledim Fenerbahçe taraftarı bu ülkenin en muhteşem taraftarıdır. Kulübe en çok katkı sağlayan taraftarıdır. Aday olduğum için bunu şimdi söylemiyorum. Dönün geriye bakın Trabzonspor başkanıyken de söyledim. Her şeyi hak ediyorlar.'' ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili 'Büyümüş adam olamamış, züppe olmuş' tarzında yaptığı açıklamalarda gündeme gelmişti.

Hacıosmanoğlu bu olaya dair, "Daha önce Ali Koç hakkında söylediğim şeyler geride kaldı. O defterleri tekrar açmaya gerek yok. Kimseyle kavga etmeye değil barış ortamında Türk futbolunu yönetmeye geliyoruz.

Biz hayatımızda hiçbir zaman geri vites yapmadık ve yapmayacağız. Bu böyle bilinsin. Onlar çekilebilir ama biz yolumuz devam edeceğiz." dedi.

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