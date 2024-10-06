İbrahim Hacıosmanoğlu Milli takımı elemelerden çekti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu aldığı karar ile Plaj Futbolu Milli Takımı’nı 2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nden çekti. Hacıosmanoğlu’nun aldığı bu karar Türkiye ile beraber FIFA’yı da şaşkına çevirmişti.

Peki Hacıosmanoğlu milli takımı elemelerden neden çekti. Alınan kararın sebebi herkes tarafından merak edilirken Milliyet yazarı Cemal Ersen dikkat çeken bir yazı yazarak çekilme planının neden alındığını yazdı.

Ersen’in aktardıklarına göre Hacıosmanoğlu’nun bu kararı almasının tek sebebi var: Keyif… Ersen şunları söyledi:

"Örneğin; düne dek kaç kişi biliyordu Futbol Federasyonu’nun Plaj Futbolu milli takımını İspanya’daki Dünya şampiyonası elemelerinden keyfi olarak çektiğini? Son dakikada aldığı bu anlaşılmaz kararla FIFA’yı şaşkına çevirdiğini?”

Ersen yazısının devamında ise dikkat çeken başka detayları da aktardı.

Takımın teknik direktörünün sırf eski MHK başkanı Kuddusi Müftüoğlu’nun kardeşi olduğu için görevden alındığını kaydeden Ersen:

"Ya da Plaj Futbolu milli teknik direktörü Adil Müftüoğlu’nun sırf eski MHK başkanı Kuddusi Müftüoğlu’nun kardeşi olduğu için görevden alındığını? Hatırlatayım; TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 2016 yılında (Trabzonspor başkanlığını yeni bırakmıştı) aralarında Kuddusi Müftüoğlu’nun da bulunduğu 17 kişiye okyanus ötesi terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla dava açmış ve kaybetmiş; karşı tarafın açtığı davalarda ise tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

Diyelim ki intikam duygusuyla abisinden dolayı Adil Müftüoğlu’nun görevden aldınız. Peki; onca zamandır hazırlık yapan ve ilk kez dünya kupası Avrupa elemelerinde mücadele edecek bir takımın oyuncularını neden cezalandırdınız? O çocukların günahı ne idi?"