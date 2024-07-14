İbrahim Hacıosmanoğlu pişman oldu

TFF seçimine günler kala gözler Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu'na çevrildi.

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geçmişte Otyakmaz ile yaşadığı tartışmalardan pişmanlık duyduğunu ifade ederken, "O dönemde şike konusu gündemdeydi. Trabzonspor'un Sivasspor'a şike teklif ettiğini söylediler. Ben de Genel Kurul'da 'Trabzonspor'un Sivasspor'a şike teklif etmesi, Fenerbahçe'nin Ofspor'a teklif etmesi gibi bir şeydir' dedim. Sonrasında bu ifadeyi kullandığım için üzüldüm. Gerek yoktu çünkü Mecnun Başkan bizim dostumuz, arkadaşımızdır. Sivas'a maça gittim, akşam köyde annesinin evine gittik. Annesinin elini öptük, yemeğini yedik, yatağımızı serdi. Annem gibidir. Ramazan olması nedeniyle aramızda ufak bir tartışma oldu" dedi.

Adaylığıyla ilgili de konuşan Hacıosmanoğlu, "Şimdi ise Türk futbolunun birliğe ihtiyacı var. Adaylık açıklamasını Mecnun Otyakmaz ile görüştükten sonra yaptım. 'Başkanım, aramızda geçen olaylarda benim hatam var. Şimdi Türk futbolunu kaos ve kavgalardan uzak tutup, adalet sağlayacağız. Sen de yıllardır Sivasspor'da kulüp başkanlığı yapıyorsun, biz de yaptık. Şimdi herkesi kucaklayacağız. İlk başta gel bir kucaklaşalım. Bundan sonra yolumuza devam ediyoruz. Ben başkan, Mecnun Otyakmaz başkanvekili. Bu ufak çemberi bütün Türkiye'ye yayıp sporu kardeşlik çatısı altında birleştireceğiz.' dedim." ifadelerini kullandı.