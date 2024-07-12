İbrahim Hacıosmanoğlu'nu destekleyen kulüpler ortaya çıktı

18 Temmuz’da gerçekleşecek olan TFF Başkanlığı seçimleri öncesi ortalık savaş alanına döndü.
Haftalar öncesinden adaylıklarını açıklayan İsmail Uyanık ve Servet Yardımcı baskı gördüklerini söyleyerek adaylıktan çekildi.
Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçecek olan seçim yarışı öncesi taraflar delegeleri ikna etmek çalışmalarını arttırdı.
ALT LİGLERDEN BÜYÜK DESTEK VAR
Anadolu’yu karış karış gezen İbrahim Hacıosmanoğlu bu süreçte özellikle alt liglerdeki kulüplerin delegelerinden destek aldı.
Trabzonspor, İstanbulspor, Akçaabat Sebat Gençlik, 1461 Trabzon FK, Nazilli, Aliağa, Denizlispor, Mazıdağı, Pendikspor, Tuzlaspor, Sakaryaspor, Van, Adanaspor, Tepecikspor ve Muşspor’un İbrahim Hacıosmanoğlu’nu destekleyeceği ortaya çıktı.