İbrahim Kalın, ABD'nin derin devletinin hedefinde! Nedenini ünlü gazeteci açıkladı...

ABD Başkanı Joe Biden'a yakın The Wall Street Journal, 2010'dan beri belirli aralıklarla bu para transferini gerçekleşse de eski ABD Başkanı Joe Biden'a yakın The Wall Street Journal'daki kalemler, santral ile 2 milyar dolar kaçırıldığını iddia etti. ABD medyasının MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı hedef göstermesine Hürriyet'ten Hande Fırat ve Abdulkadir Selvi’den tepki yazısı geldi.

FIRAT: SON AYLARDA ELDE ETTİĞİ BAŞARILAR BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMİŞ

The Wall Street Journal’ın MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın açıkça hedef alındığını söyleyen Hürriyet yazarı Hande Fırat, neden hedef gösterildiğini bugünkü yazısında şu şekilde dile getirdi;

Dikkat çekici bir başka husus da MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın açıkça hedef alınmasıdır. Haberde (o dönemde cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve ulusal güvenlik danışmanı olan) Kalın’ın 2022 yılında Rusya’dan Türkiye’ye para gönderilmesinde rol oynadığı iddia edilmiş.MİT Başkanı’nın bu şekilde hedef alınmasını Suriye’de yaşanan son gelişmelerden ayrı okumak elbette mümkün değil. Belli ki Milli İstihbarat Teşkilatı’nın son aylarda elde ettiği başarılar birilerini rahatsız etmiş.

SELVİ: MİT BUNUN CEVABINI HEM SAHADA HEM MASADA VERİR

Abdülkadir Selvi de Kalın’ın açıkça hedef alınmasına ilişkin, “Belli ki MİT bir yerde bunların ayağına basmış. Ama bu iş o kadar ucuz değil, MİT bunun cevabını hem sahada hem masada verir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya 2010'dan beri belirli aralıklarla bu para transferini gerçekleşse de eski ABD Başkanı Joe Biden'a yakın The Wall Street Journal'daki kalemler, santral ile 2 milyar dolar kaçırıldığını öne sürdü. Ukrayna savaşından önce başlayan anlaşma nedeniyle Türkiye'deki bankalara para aktarılmasını çarpıtan gazetede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İbrahim Kalın'ı hedef aldı.

Ayrıca haberin Suriye hükümetinin Türkiye'ye ilk resmi ziyaretinden önce servis edilmesi de dikkat çekti.