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İbrahim Kalın: Sürecin hızı İsveç ve Finlandiya'nın atacağı adımlara bağlı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizması'nın üçüncü toplantısı sona erdi. Görüşme sonrası konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Sürecin hızı Finlandiya ve İsveç'in atacağı adımlara bağlı" dedi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 19:51
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İbrahim Kalın: Sürecin hızı İsveç ve Finlandiya'nın atacağı adımlara bağlı

İbrahim Kalın: Sürecin hızı İsveç ve Finlandiya'nın atacağı adımlara bağlı
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizması'nın üçüncü toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizma Toplantısının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini belirtti.

“SÜREÇ HENÜZ BİTMEDİ”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Biz bugüne kadar açıkça ifade ettik. Madrid'de imzalanan mutabakatın tamamen uygulanmasını istiyoruz. Bu uygulandığında iki ülkenin NATO üyeliği olumlu şekilde ilerleyecektir. Türkiye'nin güvenlik kaygıları NATO'nun kaygılarıdır. Biz nasıl onların güvenlik kaygılarını ciddiye alıyorsak, müttefiklerden aynı tutumu beklemek gayet doğaldır. Geçtiğimiz süre içinde atılan bazı adımlar memnuniyet verici ve ilerleme kaydedildi. Ancak süreç henüz bitmedi. PKK/PYD ve FETÖ ile ülkelerle ilgili süreci takip edeceğiz. Şiddete teşvik edilen eylemlerin engellemesi için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade ettik. İsveç yeni bir terörle mücadele yasası yaptı. Bu bizim için memnuniyet verici. Bu yasayla beraber terörle mücadelede daha iyi bir konumda olacaklar. Bu yasa 1 Haziran'da yürürlüğe giriyor. Atılan adımları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Küresel güvenlik mimarisi giderek daha kırılgan hale geldi. Bu bir süreç. Bir sonraki toplantı yakın bir tarihte yapılacak. Türkiye'den kaynaklı oyalama ya da geciktirme söz konusu değil. Önümüzdeki günlerde bu ülkelerin atacağı adımlar süreci belirleyecek. Sürecin hızı Finlandiya ve İsveç'in atacağı adımlara bağlı. Türkiye'den kaynaklanan bir gecikme söz konusu değildir. Mesele, Türkiye'nin koyduğu güvenlik kaygılarının giderilmesi.”

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