Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye'de askeri operasyon her an başlatılabilir

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonları sona erdirmesini istemesinin ardından, alınan 'tehditlerin' düzeyine bağlı olarak Suriye’de her an askeri operasyon başlatılabileceğini söyledi.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, Kalın, İstanbul'da bir grup yabancı medya temsilcisi ile Ankara'nın uluslararası gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'da savaşı "ne Rusya'nın ne de Ukrayna'nın kazanacağını" belirten Kalın, Türkiye'nin barış için arabulucu olmak istediğini, genel barış olanaklı değilse "yerelleştirilen ateşkesler" elde etmek için çalışacaklarını açıkladı.

Sözcü Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi önündeki Türkiye’nin vetosuna ilişkin de "Türkiye'nin mayıs ayında yapılması beklenen seçimlerden önce İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tekliflerini onaylamak için süresinin daraldığını" da sözlerine ekledi.

Suriye'ye olası bir operasyon konusunu değerlendiren Kalın, aralık ayı sonunda Türkiye ve Suriye Savunma Bakanları arasında Moskova'da yapılan görüşmeyle başlatılan "siyasi süreci desteklemeye devam ettiklerine dair" güvence verdi. Ancak "Alınan tehditlerin düzeyine bağlı olarak her an kara harekatı mümkündür" dedi.