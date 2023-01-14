14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye'de askeri operasyon her an başlatılabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye'de askeri operasyon her an başlatılabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de "her an askeri bir operasyon başlatılabileceğini" söyledi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 20:36
Takip Et

İbrahim Kalın: Suriye'de askeri operasyon her an başlatılabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye'de askeri operasyon her an başlatılabilir
+
Aa
-

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonları sona erdirmesini istemesinin ardından, alınan 'tehditlerin' düzeyine bağlı olarak Suriye’de her an askeri operasyon başlatılabileceğini söyledi.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, Kalın, İstanbul'da bir grup yabancı medya temsilcisi ile Ankara'nın uluslararası gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'da savaşı "ne Rusya'nın ne de Ukrayna'nın kazanacağını" belirten Kalın, Türkiye'nin barış için arabulucu olmak istediğini, genel barış olanaklı değilse "yerelleştirilen ateşkesler" elde etmek için çalışacaklarını açıkladı.

Sözcü Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi önündeki Türkiye’nin vetosuna ilişkin de "Türkiye'nin mayıs ayında yapılması beklenen seçimlerden önce İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tekliflerini onaylamak için süresinin daraldığını" da sözlerine ekledi.

Suriye'ye olası bir operasyon konusunu değerlendiren Kalın, aralık ayı sonunda Türkiye ve Suriye Savunma Bakanları arasında Moskova'da yapılan görüşmeyle başlatılan "siyasi süreci desteklemeye devam ettiklerine dair" güvence verdi. Ancak "Alınan tehditlerin düzeyine bağlı olarak her an kara harekatı mümkündür" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatandaş
14.01.2023 21:15
Seçim öncesi Türk milletinin gözünü boyama politikasından vazgeçin bu havaları kimse ciddiye almıyor.  
 
Olur mu
14.01.2023 21:00
O Suriye başınızı yesin topunuzunda kendi evlatlarınızıda gönderin  
 
N.D
14.01.2023 20:58
İbrahım bey önce Atatürk"ün nutkunu oku sonra Kurtulus savaşıni iyice ogren.Ataturk işgalcilerle savaşırken ordan burdan izin almiş mı ayrıca geliyoruz diye haber vermiş mi?Bunları iyi öğren emi.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
1
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
2
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
3
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
4
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
6
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
7
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
﻿Devre mülk operasyonunda tutuklama
﻿Devre mülk operasyonunda tutuklama
﻿Devre mülk operasyonunda tutuklama
﻿Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.