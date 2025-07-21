İbrahim Kalın'dan açılım turu: İlk durak Bahçeli

Düzenleme: Kaynak: AA

Yeni açılım sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın ziyaret ediyor. Açılımın ilk çıkartması MHP'ye gerçekleştiriliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vesilesiyle başlayan yeni açılım sürecinde tiyatro sahneleri sergilendi. İlk perde bebek katili Öcalan’ın örgütü fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde ise silahların yakılması ile devam etmişti.

Sürece dair ‘Terörsüz Türkiye’ ismiyle adlandıran AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Kampı’nda ‘müjde’ diyerek duyurmuştu.

Yeni açılım sürecine ilişkin MİT Başkanı İbrahim Kalın da ilk çıkartmayı baş mimarı Bahçeli'ye gerçekleştirdi. Şu dakikalar ikili Meclis'te görüşüyor.

Kalın, MHP'nin ardından saat 14.00'da AKP'ye ardından 15.30'da DEM Parti'ye açılım ziyaretlerini yapacak.

Son Haberler
Diyarbakır'da korkunç cinayet: İl il dolaştı ama trajik sondan kaçamadı!
Diyarbakır'da korkunç cinayet: İl il dolaştı ama trajik sondan kaçamadı!
Altın Portakal'a başvurular başladı
Altın Portakal'a başvurular başladı
Düğünlere dronlu takip: Eğlence acıya dönüşmesin!
Düğünlere dronlu takip: Eğlence acıya dönüşmesin!
Van Kültür Yolu Festivali "Bayhan" konseriyle sona erdi
Van Kültür Yolu Festivali "Bayhan" konseriyle sona erdi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (21 Temmuz 2025)
Borsa günün ilk yarısında yükseldi