İbrahim Kalın'dan açılım turu: İlk durak Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vesilesiyle başlayan yeni açılım sürecinde tiyatro sahneleri sergilendi. İlk perde bebek katili Öcalan’ın örgütü fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde ise silahların yakılması ile devam etmişti.

Sürece dair ‘Terörsüz Türkiye’ ismiyle adlandıran AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Kampı’nda ‘müjde’ diyerek duyurmuştu.

Yeni açılım sürecine ilişkin MİT Başkanı İbrahim Kalın da ilk çıkartmayı baş mimarı Bahçeli'ye gerçekleştirdi. Şu dakikalar ikili Meclis'te görüşüyor.

Kalın, MHP'nin ardından saat 14.00'da AKP'ye ardından 15.30'da DEM Parti'ye açılım ziyaretlerini yapacak.