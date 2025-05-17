İbrahim Kutluay'dan Ergin Ataman'a flaş sözler

THY EuroLeague'da Abu Dabi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Final-Four'da Fenerbahçe Beko'nun rakibi Yunan ekibi Panathinaikos. Maçla ilgili değerlendirmeler yapan eski Fenerbahçeli basketbolcu İbrahim Kutluay, Ergin Ataman ile ilgili konuştu.

"ERGİN ATAMAN - FENERBAHÇE MAÇI DEĞİL"

İbrahim Kutluay "Bu, Ergin Ataman-Fenerbahçe maçı değil, Panathinaikos-Fenerbahçe maçı. Olaya o gözle bakmak lazım. Onu çok da büyütmemek lazım. Ergin Ataman orada bir antrenör, bir figür. Onu ne kadar büyütüp kâle alırsan o da sana o kadar etki eder. Etki etmeyecek unsura çekersen etki etmez" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON ERGİN ATAMAN GÜLDÜ

Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos geçtiğimiz sezon da Final-Four'da karşı karşıya gelmiş ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos finale yükselip kupanın sahibi olmuştu. Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 18.00'de oynanacak.