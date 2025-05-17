İbrahim Kutluay'dan Ergin Ataman'a flaş sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İbrahim Kutluay'dan Ergin Ataman'a flaş sözler

Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında oynanacak olan EuroLeague Final Four maçı öncesi İbrahim Kutluay açıklamalar yaptı.

THY EuroLeague'da Abu Dabi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Final-Four'da Fenerbahçe Beko'nun rakibi Yunan ekibi Panathinaikos. Maçla ilgili değerlendirmeler yapan eski Fenerbahçeli basketbolcu İbrahim Kutluay, Ergin Ataman ile ilgili konuştu.

"ERGİN ATAMAN - FENERBAHÇE MAÇI DEĞİL"

İbrahim Kutluay "Bu, Ergin Ataman-Fenerbahçe maçı değil, Panathinaikos-Fenerbahçe maçı. Olaya o gözle bakmak lazım. Onu çok da büyütmemek lazım. Ergin Ataman orada bir antrenör, bir figür. Onu ne kadar büyütüp kâle alırsan o da sana o kadar etki eder. Etki etmeyecek unsura çekersen etki etmez" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON ERGİN ATAMAN GÜLDÜ

Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos geçtiğimiz sezon da Final-Four'da karşı karşıya gelmiş ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos finale yükselip kupanın sahibi olmuştu. Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 18.00'de oynanacak.

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