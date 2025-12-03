“İbrahim Selim ile Bu Gece” programıyla milyonlara ulaşan Selim, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Daha önce oyuncu Selin Şekerci ile yaklaşık 7 ay süren bir ilişki yaşamıştı. Dizideki ortak çalışma sonrası başlayan ilişki, yoğun tempo yüzünden sona erdi. Selim ayrılık sonrası “Birbirimize vakit ayıramadık, sorun yok” demişti.

2023’te müzisyen Daye Ay ile ilişkisi kısa sürede nişana dönüşmüştü. Evlilik hazırlıkları devam ederken çift, 2024 Şubat’ında sessizce ayrıldı. Gerekçe “karşılıklı anlaşmazlıklar” olarak açıklandı. Bir süre iş birliğine devam etseler de nişan yüzükleri hiç takılmadı.

Nişan ayrılığından yalnızca 3 ay sonra oyuncu Eda Ece ile birlikte olduğu iddia edildi. Sosyal medyadaki paylaşımlar iddiayı doğrular gibiydi ancak ilişki kısa sürdü ve detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı.

46 yaşındaki İbrahim Selim, şimdi 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile yeni bir ilişki yaşıyor.

Keten, Selim’in programından bir kareyi kalp emojisiyle paylaşınca, sunucu da aynı fotoğrafı kendi hesabında yayınlayıp üzerine “Fotoğraf bile koydu” notunu düştü.

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

İbrahim Selim (d. 4 Ekim 1979, Ankara), Türk oyuncu, sunucu, seslendirme sanatçısı, şarkıcı ve YouTuber’dır.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine tiyatroda başladı, 5. Sokak Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer aldı.

Televizyon ve sinemada ilk büyük çıkışını 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Behzat Ç. dizisinde “Cevdet” karakteriyle yaptı. Ardından Fi, Çi, Aşk 101, 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda rol aldı.

Türkiye’nin en çok tercih edilen seslendirme sanatçılarından biridir; Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ve birçok belgeselin Türkçe anlatım sesidir.

2019 yılında YouTube’da yayın hayatına başlayan “İbrahim Selim ile Bu Gece” (eski adıyla Bu Gece) programı, kısa sürede Türkiye’nin en popüler talk-show’larından biri hâline geldi.

Programda konuklarla oyunlar oynuyor, canlı müzik yapıyor ve kendi yazdığı şarkıları seslendiriyor. Kanalı 10 milyonu aşan aboneye ulaştı.

Müzik kariyerine 2021’de “İyi ki” single’ıyla başladı; 2022’de “Kafamda Kentsel Dönüşümler”, 2024’te “Mahallenin Neşesi” albümlerini yayımladı.

Espri yeteneği, samimi üslubu ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan İbrahim Selim, günümüz Türk eğlence dünyasının en sevilen ve üretken isimlerinden biridir.

Espri yeteneği, samimi üslubu ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan İbrahim Selim, günümüz Türk eğlence dünyasının en sevilen ve üretken isimlerinden biridir.