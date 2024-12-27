İbrahim Tatlıses, kebaptan lahmacundan vazgeçti

72 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarınca görüntülendi.

Özellikle verdiği kilolarla hayranlarının ilgisini çeken Tatlıses, diyet sürecine dair merak edilenleri basın mensuplarıyla paylaştı. Ünlü sanatçı, uyguladığı diyet sayesinde tam 21 kilo verdiğini açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Tatlıses kilo vermek için sıkı bir diyete girdi.

KEBAPSIZ HAYAT OLUR MU AMA NE YAPAYIM?

"Diyet yapıyorum, ekmeği tamamen hayatımdan çıkardım. Peynir ve yumurta ağırlıklı bir beslenme düzenim var. Lahmacun ve kebap gibi sevdiğim yiyeceklerden uzak durmaya çalışıyorum" diyen Tatlıses, bu süreçte yaşadığı zorluklardan da bahsetti.

Ünlü sanatçı, "Bugün bir parça lahmacun yedim ama gerçekten çok ısrar ettiler. Kebapsız hayat olur mu? Ama ne yapayım, mecburen bir süre ara verdim" sözleriyle dikkat çekti.