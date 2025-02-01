İbrahim Tatlıses’in acı günü! Aldığı haberle sarsıldı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in yıllardır birlikte çalıştığı müzisyen dostu Ahmet İzgi’nin ölüm haberiyle sarsıldı.

Son günlerde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Tatlıses acı haberle sarsıldı.

SAHNEDE KENDİSİNİ YALNIZ BIRAKMAYAN DOSTU HAYATINI KAYBETTİ

Usta sanatçının yıllardır birlikte çalıştığı ve sahnede kendisini hiç yalnız bırakmayan davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tatlıses, "Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet’imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tatlıses, İzgi’nin vefatı nedeniyle aynı gün gerçekleştireceği sahne performansını da iptal ettiğini duyurdu. Sanatçı, "Bu akşam Yeni Gazino'da gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.